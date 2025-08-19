Мини-апп появился в телеграм-канале "Москва 24"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

В телеграм-канале "Москва 24" появился мини-апп, представляющий собой веб-приложение, которое интегрировано в мессенджер и не требует отдельной установки.

Новый сервис предлагает разнообразный контент и развлечения.

"Мы хотели создать не просто мини-приложение, а живую экосистему внутри мессенджера Telegram, где пользователи получают удовольствие от контента и вовлекаются в диалог с брендом", – отметила замруководителя департамента социальных медиа АО "Москва Медиа" Анна Тюменцева.

Теперь подписчики телеграм-канала "Москва 24" смогут принимать участие в розыгрышах, квизах, выполнять задания и читать интересный контент, а также приглашать друзей. За это предусмотрены призы в виде "лапок" – виртуальной награды, которую будет присылать кот Бублик. Их можно будет обменять на подарки и сувениры.

Как подчеркнула Тюменцева, цель проекта заключается в трансформации обычного медиапотребления в интерактивное взаимодействие. Мини-апп стал инструментом, который позволит объединить контент, игры и лояльность пользователей.

"Благодаря "лапкам" мы получаем не просто вовлеченность, а формируем у аудитории привычку к регулярному контакту с брендом – она сама возвращается к нам каждый день. Спасибо команде – именно их идеи превратили проект в полноценную экосистему", – добавила она.

