Проект "Сити" телеканала Москва 24 создал новый городской путеводитель

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Редакция проекта "Сити" телеканала Москва 24 создала новый городской путеводитель для тех, кто хочет вдохновиться и полноценно отдохнуть в выходные дни, не выезжая из города.

Каждый выпуск проекта является готовым сценарием досуга в одном из районов столицы – от утреннего кофе до вечернего спектакля. Редакция собирает и показывает актуальные события столицы.

Ведущие "Сити" – Александр Ильин, Дарья Святенко, Анастасия Арсланова, известные люди и местные жители, которые делятся любимыми локациями и личными историями. Каждый район раскроется через атмосферу, людей и скрытые детали.

В первом выпуске зрителям расскажут об одной из старейших улиц Москвы – Солянке. Она известна как улица спорта, а также популярна среди жителей из-за ресторанов и баров.

Гастрокритик Ильин посетит три точки общепита и расскажет о блюдах. В свою очередь, Арсланова покажет, где в парке "Горка" покататься на роликовых коньках-квадах и поиграть в баскетбол, а Святенко поделится мифами и легендами знаменитой улицы, пообщается с местными жителями и выяснит, как на улице Солянке принято одеваться, что слушать и где проводить свободное время.

Гости проекта – ресторатор Денис Бобков и директор галереи "Граунд Солянка" Катя Бочавар. Они также расскажут о Солянке и признаются ей в любви.

Городской путеводитель "Сити" будут показывать в эфире телеканала Москва 24 по субботам с 12 июля в 14:15 и 23:15, повторы – по воскресеньям в 11:15 и 17:15. Хронометраж программы составляет 40 минут.

Ранее сообщалось, что с 11 по 13 июля в рамках проекта "Лето в Москве" жители и гости столицы могут посетить выставки и фестивали, а также принять участие в играх.

Например, 12 июля на улице Сергия Радонежского отметят День московского транспорта. Все желающие могут увидеть парад трамваев и выставку исторических вагонов и автомобилей. На Воробьевых горах запланирован ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс", темой которого станет эпоха 2000-х годов.