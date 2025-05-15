"Сити": в каких фильмах фигурирует московское метро

Команда проекта "Сити" подготовила подборку фильмов, в которых фигурировало московское метро. Например, многие видели метрополитен в картине "Я шагаю по Москве", где главную роль сыграл Никита Михалков. Кроме того, в советской киноленте "Москва слезам не верит" мелькает станция "Охотный ряд", которая на момент съемок уже называлась "Проспект Маркса".

Позднее вышла фантастическая картина "Ночной дозор" с Константином Хабенским и фильм-катастрофа "Метро". Подробнее – в программе "Сити".