Телеканал Москва 24 и соцсеть Likee запустили танцевальный челлендж

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 совместно с социальной сетью Likee запустили масштабный танцевальный челлендж #м24лето, приуроченный к проекту "Лето в Москве". Он будет проходить до 31 августа.

В рамках челленджа российские блогеры Likee, в число которых вошли Мария Янковская, I'M KARAMELKA, Кира Тимралеева, Мусим Ашуров, SteshOK, Тема Туленов, Maryana, Соня Сафарова, Лиза Мели и Никита Шульгин, записали танцевальные видео на фестивальных площадках. Ролики доступны в их профилях под хештегом #м24лето.

Принять участие в челлендже может любой желающий. Для этого необходимо прийти на одну из площадок проекта или выбрать локацию в своем городе, снять короткое танцевальное видео и разместить его в Likee с хештегом #м24лето.

Самые креативные и яркие работы будут отмечены репостами в официальной странице Москвы 24. Также среди участников челленджа и подписчиков аккаунта разыграют эксклюзивный мерч.

Вместе с тем бизнес приготовил для горожан кулинарные мероприятия в рамках фестиваля "Вкусы России", проходящего в проекте "Лето в Москве". На мероприятии, организованном на ВДНХ, гости смогут попробовать блюда из разных регионов России и приобрести товары от производителей из 75 субъектов страны.

В рамках подготовленной программы от партнеров фестиваля посетителей ждут разнообразные активности: от кулинарного видеочелленджа и интерактивов о правильном питании до выступлений хедлайнеров и занятий.

