Участники спецпроекта "Время возможностей" организовывают летние мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости столицы могут посетить более 450 мероприятий, организованных участниками спецпроекта "Время возможностей". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Спецпроект для столичных предпринимателей проходит в рамках "Лета в Москве". К нему присоединились представители разных сфер бизнеса.

Например, владелица студий LoveSky Любовь Журкова проводит бесплатные тренировки по пластике тела по воскресеньям в студии на Дмитровском шоссе, а в Зеленограде по понедельникам – занятия "Здоровая спина" для укрепления мышц.

"Благодаря участию в спецпроекте на занятия в студии поступают заявки, постепенно растет наша узнаваемость, а это ценно для любого предпринимателя", – поделилась Журкова.

В свою очередь, велнес-клуб Inloca SPA&Sport в районе Западное Дегунино открылся полгода назад. Его владелица Анна Денисова участвует в спецпроекте для привлечения клиентов – весь август на гостевые визиты действует скидка 50%.

Как отметила Денисова, эффект от участия в спецпроекте уже заметен, так как в интернете студию стали искать в два раза чаще.

Основатель White Studio Михаил Донченко в рамках спецпроекта организовал бесплатные занятия по вокалу, ораторскому мастерству или игре на гитаре.

"Мы предложили бесплатные пробные уроки и всего за две недели участия в проекте получили более 25 заявок – такой результат стал приятной неожиданностью", – рассказал Донченко.

Другой участник спецпроекта – создатель мультимедийного пространства "Большая страна" и интерактивного музея "В тишине" Мария Айзина – подготовила специальную программу. До 14 сентября посетители могут бесплатно познакомиться с экспозицией о природе Камчатки. В музее ежедневно проводят бесплатные экскурсии.

Участникам спецпроекта "Время возможностей" предоставляют бесплатную пиар-поддержку, продвижение через геосервисы "Яндекс. Карты" и 2ГИС, а также дарят летний "Бизнес-бокс". Кроме того, 100 самых активных предпринимателей получат пакетное предложение на 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что молодежный фестиваль "Ночь карьеры" пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" 23 августа. Площадкой для мероприятия станет инновационный кластер "Ломоносов". Программа включает в себя карьерное, образовательное и атмосферное направления.

Гостям расскажут о работе сотрудников различных столичных ведомств и организаций, а также о реализуемых в настоящее время проектах.

