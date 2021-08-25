Телефонные мошенники придумали новые схемы кражи денег

Следователи выясняют, как телефонные мошенники выманили у дочери легендарного летчика Валерия Чкалова 23 миллиона рублей. На днях преступников взяли в Бурятии.

В то же время случаев, когда деньги с карт люди отдают практически добровольно, меньше не становится. Мошенники очень убедительны в роли сотрудников банков.

Подробнее о том, что делать, чтобы не остаться без сбережений, – в эфире телеканала Москва 24.