В России предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов

В России рассматривается предложение об отмене отсрочки выхода на досрочную пенсию для педагогов. С такой инициативой депутаты обратились к министру труда. В Госдуме считают, что необходимо предоставить право выхода на пенсию по выслуге лет при 25-летнем педагогическом стаже и наличии высшей квалификационной категории.

По мнению авторов инициативы, отмена отсрочки положительно отразится на качестве образовательного процесса, так как сохранение работоспособности и мотивации педагогов напрямую влияет на эффективность обучения и воспитания учащихся.

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