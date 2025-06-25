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25 июня, 07:30

Общество

В России предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов

В России предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов

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В России рассматривается предложение об отмене отсрочки выхода на досрочную пенсию для педагогов. С такой инициативой депутаты обратились к министру труда. В Госдуме считают, что необходимо предоставить право выхода на пенсию по выслуге лет при 25-летнем педагогическом стаже и наличии высшей квалификационной категории.

По мнению авторов инициативы, отмена отсрочки положительно отразится на качестве образовательного процесса, так как сохранение работоспособности и мотивации педагогов напрямую влияет на эффективность обучения и воспитания учащихся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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