Доктор Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов

Доктор Александр Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов. По поводу финансирования основатель Центра имени Рогачева высказался на международном конгрессе "Оргздрав-2021".

Румянцев пояснил, что постдипломная подготовка врача занимает от двух до семи лет. Все это время ординаторы получают не зарплату, а стипендию. Поэтому они ищут подработку в других областях, что ухудшает качество образования молодых врачей.

Главной темой конгресса в этом году стала пандемия коронавируса, а также вопросы перезагрузки системы здравоохранения России и мира. В 20 сессиях примут участие более 100 российских и зарубежных экспертов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.