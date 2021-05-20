"Спорная территория": "вдали от цивилизации"

Сотни детей в жилом комплексе "Брисоглебское" в ТиНАО лишены возможности ходить в сад – застройщик возвел почти 90 корпусов малой этажности, а инфраструктурой жильцов не обеспечил.

По словам местных жителей, детский сад они ждут уже 6 лет – многие малыши выросли за это время и пошли в школу, другие либо вынуждены сидеть дома, либо ездить с родителями за 40 километров в ближайшее учреждение.

Почему девелопер заморозил стройку детсада и когда сбудутся детские мечты? Об этом – в программе "Спорная территория".