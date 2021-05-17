Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:21

Движение на трассе Екатеринбург – Тюмень перекрыли из-за лесного пожара

происшествия пожар регионы

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Лесной пожар стал причиной ограничения движения на участке федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"Со 123-го по 143-й километр движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, весь транспорт пускают через город Камышлов", – сказано в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда.

Кроме того, известно еще об одном пожаре в Екатеринбурге. Он произошел в трех деревянных домах и надворных постройках. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу город Екатеринбург, улица Орловская, 35. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят три частных деревянных жилых дома и надворные постройки на общей площади 600 квадратных метров", – отметили в МЧС России.

Уточняется, что огонь распространяется быстро из-за порывистого ветра. Также на это влияет жара и плотная застройка.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать