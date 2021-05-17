Движение на трассе Екатеринбург – Тюмень перекрыли из-за лесного пожара

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Лесной пожар стал причиной ограничения движения на участке федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"Со 123-го по 143-й километр движение транспорта закрыто в связи с лесным пожаром. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение, весь транспорт пускают через город Камышлов", – сказано в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда.

Кроме того, известно еще об одном пожаре в Екатеринбурге. Он произошел в трех деревянных домах и надворных постройках. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу город Екатеринбург, улица Орловская, 35. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят три частных деревянных жилых дома и надворные постройки на общей площади 600 квадратных метров", – отметили в МЧС России.

Уточняется, что огонь распространяется быстро из-за порывистого ветра. Также на это влияет жара и плотная застройка.

По предварительным данным, пострадавших нет.

