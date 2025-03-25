Новости регионов: движение общественного транспорта запустили на Камчатке после снегопада

Камчатка больше суток пытается оправиться от снежного шторма. Только утром 25 марта там запустили движение общественного транспорта, однако в соцсетях сразу появились кадры, на которых видно, как пассажиры выталкивают автобусы. При этом аэропорт в региональном центре работает по расписанию, но проблемы могут возникнуть с переносами рейсов малой авиации в другие районы полуострова.

Десятки домов и более 180 участков оказались подтоплены в Иркутской области из-за паводка. В водной ловушке оказались жители четырех районов региона. Больше всего пострадавших находится в селе Хомутово, где затопленными оказались 119 участков и 25 домов.

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