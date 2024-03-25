Эвакуированных из Белгорода детей привезли в Подмосковье

Около 400 человек вывезли из Белгорода и области из-за обстрелов. Часть детей разместили в отремонтированном оздоровительном лагере в Коломне. Там их уже обеспечили всем необходимым и оказали медицинскую помощь.

Как отметил заместитель директора центра соцобслуживания "Ступинский" Руслан Абасян, большая часть юных белгородцев – это дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них в лагере подготовили специальные мастер-классы и тренинги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.