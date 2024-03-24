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24 марта, 19:57

Происшествия

Силы ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны РФ ликвидировали над Белгородской областью 22 реактивных снаряда. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Около 17:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire", – уточняется в публикации.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу окраину населенного пункта Муром в Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал человек.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что мужчина получил осколочные ранения головы.

23 марта силы ПВО уничтожили 11 снарядов РСЗО Vampire над регионом.

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область утром 23 марта

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