24 марта, 15:29Происшествия
Человек пострадал при обстреле белгородского села Муром со стороны ВСУ
Фото: 123RF/savmaster
Украинские войска подвергли обстрелу окраину населенного пункта Муром в Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал человек. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Есть один пострадавший – мужчина в момент прилета снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области", – говорится в его публикации.
Губернатор обратил внимание, что мужчину отвезли в больницу №2.
Кроме того, при обстреле была повреждена кровля хозяйственной постройки, добавил Гладков.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.
23 марта один человек погиб, еще двое получили травмы в результате атаки БПЛА в Чернянском районе Белгородской области.
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область утром 23 марта
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