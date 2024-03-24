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24 марта, 15:29

Происшествия

Человек пострадал при обстреле белгородского села Муром со стороны ВСУ

Фото: 123RF/savmaster

Украинские войска подвергли обстрелу окраину населенного пункта Муром в Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал человек. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Есть один пострадавший – мужчина в момент прилета снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области", – говорится в его публикации.

Губернатор обратил внимание, что мужчину отвезли в больницу №2.

Кроме того, при обстреле была повреждена кровля хозяйственной постройки, добавил Гладков.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

23 марта один человек погиб, еще двое получили травмы в результате атаки БПЛА в Чернянском районе Белгородской области.

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область утром 23 марта

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