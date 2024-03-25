Гололедица прогнозируется в Москве ночью 26 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночью 26 марта в Москве ожидается гололедица в связи с переходом температуры воздуха в сторону отрицательных значений. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Горожан призвали сохранять бдительность и быть аккуратными на улице. В свою очередь, автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До полудня среды, 27 марта, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

На текущей неделе температура в Москве превысит 15 градусов. Со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первой половине недели столбики термометров днем будут выше нормы на 2 градуса, а во второй – на 4–5 градусов. Кроме того, в столице ожидается преимущественно солнечная погода, отметил синоптик.