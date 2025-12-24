Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды. На город надвигаются снегопад, метель и сильный ветер с временным потеплением. По прогнозам, новогодняя ночь будет морозной, температура может опуститься до минус 15 градусов.

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме. Он рассказал о применении новых технологий в программе реновации, планах по строительству метро, развитии транспорта, а также об основных задачах в сфере образования и здравоохранения.

