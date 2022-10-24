Военные и пенсионеры смогут получить льготный автокредит в 2022 году

Вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что программу льготного автокредитования планируют расширить на пенсионеров, военных, а также работников правоохранительных органов. Изменения хотят внести уже в этом году.

Минпромторг возобновил действие программ льготного автокредитования и лизинга в июле. По условиям, в ней могут участвовать все модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей. Также повышенная скидка действует на электромобили Evolute. Она составит 35% от цены машины, но не больше 925 тысяч рублей.

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