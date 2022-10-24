Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Филиппин

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Подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрирован у берегов Филиппин. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

Эпицентр находился в 15 километрах к юго-западу от города Давао. Очаг залегал на глубине 250 километров.

Уточняется, что угрозы цунами нет, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение зарегистрировали у побережья Вануату. Эпицентр располагался на расстоянии 70 километров от столицы Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 30 километров.

До этого землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

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