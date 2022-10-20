РФ может ввести мораторий на выплаты за лизинг иностранной техники – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минпромторга и главе Минтранса проработать вопрос введения моратория на выплаты за лизинг иностранной техники. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Как отмечается в материале, данная инициатива связана с тем, что иностранные автоконцерны, которые покинули российский рынок, продолжают взыскивать полноразмерные платежи с российских бизнесменов через подконтрольные им лизинговые компании с российским юрлицом.

В "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) отметили, что это оказывает разрушающее воздействие на отрасль грузоперевозок.

Ранее Nissan приостановил производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге с 14 марта. Такое решение было принято в связи с перебоями с поставками комплектующих из-за введения антироссийских санкций.

В мае стало известно, что компания не планирует возобновлять производство машин в России до марта 2023 года. Убытки компании оценивались более чем в 500 миллионов долларов.

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