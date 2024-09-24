24 сентября, 12:15Общество
Штраф за пропаганду чайлдфри в России может составить до 5 млн рублей для юрлиц
Штраф за пропаганду образа жизни чайлдфри может составить до 5 миллионов рублей для юридических лиц и до 400 тысяч рублей – для физических. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что в законопроекте речь не идет о личном выборе человека. Он коснется только распространения информации о привлекательном образе жизни без семьи и детей.
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