Штраф за пропаганду чайлдфри в России может составить до 5 млн рублей для юрлиц

Штраф за пропаганду образа жизни чайлдфри может составить до 5 миллионов рублей для юридических лиц и до 400 тысяч рублей – для физических. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что в законопроекте речь не идет о личном выборе человека. Он коснется только распространения информации о привлекательном образе жизни без семьи и детей.

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