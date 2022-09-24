ЦБ РФ запретил ипотеку без первоначального взноса

Центробанк всерьез взялся за рынок ипотеки. С 1 декабря регулятор фактически запретил жилищный кредит без первоначального взноса.

Кроме того, ЦБ решил предостеречь россиян от ипотеки по минимальным ставкам – у некоторых застройщиков они бывают даже меньше процента. В чем тут подвох? И как купить квартиру без огромных переплат? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

