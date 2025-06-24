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24 июня, 07:30

Экономика

Эксперты предупредили о подорожании квартир на вторичном рынке

Эксперты предупредили о подорожании квартир на вторичном рынке

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Квартиры на вторичном рынке недвижимости России скоро начнут дорожать. Об этом предупреждают эксперты.

Стоимость такого жилья во втором полугодии 2025 года может вырасти на несколько процентов. Это связано с тем, что Центробанк России начал снижать ключевую ставку. И те, кто раньше хранил деньги на вкладах, начнут инвестировать их в недвижимость.

Если этот процесс станет устойчивым, спрос резко вырастет и потянет за собой цены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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