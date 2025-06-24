24 июня, 07:30Экономика
Эксперты предупредили о подорожании квартир на вторичном рынке
Квартиры на вторичном рынке недвижимости России скоро начнут дорожать. Об этом предупреждают эксперты.
Стоимость такого жилья во втором полугодии 2025 года может вырасти на несколько процентов. Это связано с тем, что Центробанк России начал снижать ключевую ставку. И те, кто раньше хранил деньги на вкладах, начнут инвестировать их в недвижимость.
Если этот процесс станет устойчивым, спрос резко вырастет и потянет за собой цены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.