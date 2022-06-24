Москвичам рассказали, где можно будет купить вещи ушедших из РФ брендов

Вещи зарубежного масс-маркета, ушедшего из России, можно будет купить в Familia и Off-price. Однако цены на товары там будут выше.

Ранее полностью об уходе из России заявил Nike. При этом не будет работать и мобильное приложение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

