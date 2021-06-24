Трудовых мигрантов обяжут сдавать отпечатки пальцев

Совет Федерации одобрил закон о дактилоскопии для мигрантов. Меры контроля коснутся иностранцев, прибывших в безвизовом режиме и находящихся в стране длительный срок.

Обязательным будет и прохождение медосмотра. Приезжих проверят на наличие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркомании.

Ранее это не касалось граждан стран членов Евразийского экономического союза. По данным на 1 марта 2020 года, в России их находилось около 2,5 миллиона человек. И контроль за состоянием здоровья мигрантов был фрагментарным.

Такая ситуация также затрудняет выявление лиц, находящихся в розыске. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.