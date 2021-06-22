Доктор Румянцев почтил память участников Великой Отечественной войны

Фото: Алена Бжахова

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев возложил цветы у закладного камня в память воинам в сквере имени полковника Ерастова в Черемушках. Церемонию приурочили ко Дню памяти и скорби – в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Румянцев вырос в семье военного врача: его мама после окончания педиатрического отделения медицинского института была направлена на фронт, где познакомилась с отцом.

"Мне кажется, что профессии врача и военного очень похожи. Врачи дают клятву Гиппократа, солдаты принимают присягу. И те и другие выполняют свой долг. Врачи защищают людей от заболеваний, то есть обеспечивают безопасность человека. И те и другие вынуждены принимать решения о жизни и смерти человека. Сегодня я хотел бы почтить память всех воинов, которые отдали свои жизни ради свободы и независимости нашей Родины", – отметил он.

Врач напомнил о том, что ныне живущие ветераны Великой Отечественной войны нуждаются во всемерной заботе. Это пожилые люди старше 90 лет, которых необходимо обеспечить надлежащим уходом и лечением, а также бесплатным санаторно-курортным лечением.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Перед этим президент поприветствовал ветеранов.

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

День памяти и скорби был учрежден в РФ в 1996 году. В 2021 году в годовщину начала Великой Отечественной войны во всех регионах страны и за рубежом проходят памятные мероприятия.

