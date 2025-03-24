Телеканал Москва 24 и "Золотая маска" запустили театральный опрос

Телеканал Москва 24 совместно с фестивалем "Золотая маска" организовал опрос о театральных предпочтениях зрителей. Голосование проходит в сообществе телеканала в соцсети "ВКонтакте".

Участникам предлагается ответить, ориентируются ли они на отзывы при выборе спектаклей. Итоги опроса будут опубликованы 27 марта – во Всемирный день театра. Присоединиться к голосованию можно, перейдя в сообщество по QR-коду на экране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.