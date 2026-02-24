Специалисты посоветовали собирать пазлы для снижения стресса

Эксперты рассказали, что детские пазлы эффективно снижают уровень стресса. Работа с формами и цветами возвращает внимание к настоящему моменту, прерывая тревожные мысли и беспокойство.

Чтобы избежать стресса на работе, специалисты советуют уделять сборке пазлов каждый день по 10–15 минут. Не обязательно завершать картинку за одно занятие. Такие упражнения могут стать отличной альтернативой традиционной медитации.

