24 февраля, 07:45

Общество

Специалисты посоветовали собирать пазлы для снижения стресса

Минпросвещения РФ составит единый список разрешенных игрушек для детских садов

В России появится первая научная книга о пельменях

"Деньги 24": в Москве доначислили налоги 64 тыс "неработающих" граждан

Ряд исторических специальностей сохранили официальный статус в перечне профессий в РФ

В России женщин с детьми до 3 лет смогут принимать на работу без испытательного срока

Запрет на разглашение зарплаты назвали нарушением в России

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 3 градуса 24 февраля

Аллергиков предупредили, что пыльца может появиться в Москве в конце февраля

В России с 1 марта вступят в силу изменения в сфере финансов

Эксперты рассказали, что детские пазлы эффективно снижают уровень стресса. Работа с формами и цветами возвращает внимание к настоящему моменту, прерывая тревожные мысли и беспокойство.

Чтобы избежать стресса на работе, специалисты советуют уделять сборке пазлов каждый день по 10–15 минут. Не обязательно завершать картинку за одно занятие. Такие упражнения могут стать отличной альтернативой традиционной медитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

