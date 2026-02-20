Юристы рассказали о компенсации при задержке зарплаты

Работодатель, который задерживает зарплату, автоматически попадает под материальную ответственность, а сотруднику положена компенсация. О положенных по закону выплатах рассказали юристы.

Они отметили, что сроки выплаты зарплаты – это не просто договоренность сторон, а норма, закрепленная Трудовым кодексом. Компенсация начисляется за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока и заканчивая днем фактического расчета включительно.

Как рассчитать сумму компенсации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.