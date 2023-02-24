В МЧС РФ напомнили о возможности падения сосулек с крыш домов

В МЧС РФ напомнили о возможности падения сосулек и сходе снега с крыш домов в связи со скорым изменением погоды и приходом весны.

Спасатели рекомендуют не ходить в наушниках мимо домов. Это поможет услышать вовремя шум от падающего снега. Также по возможности не подходить к зданиям ближе чем на три метра или проходить мимо домов быстрым шагом. И не заходить за временные ограждения.

В ведомстве порекомендовали гражданам быть внимательными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.