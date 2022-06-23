Московские волонтеры доставили в госпиталь им. Бурденко гуманитарную помощь для военных

Столичные волонтеры доставили в госпиталь имени Н.Н. Бурденко гуманитарную помощь для военных. В коробках есть все, что просили бойцы, которые участвовали в спецоперации на Украине и получили ранение. Сейчас они проходят лечение в одном из лучших госпиталей столицы.

Помимо костылей и колясок, обещали помочь и с протезами. Списки нуждающихся в протезировании составили на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.