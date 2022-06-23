Выпускники кадетских классов ФСО получили аттестаты в Кремле

Выпускники кадетских классов Федеральной службы охраны (ФСО) получили аттестаты в Кремле. На Соборной площади собрались более 70 кадетов, которые закончили 9-й и 11-й классы.

На церемонии отметили также, что по окончании кадетских классов ФСО многие выпускники связывают свою жизнь с военной службой и поступают для дальнейшего обучения в военные вузы. Всего в специализированных классах ФСО, открытых в Москве и Санкт-Петербурге, учатся больше тысячи воспитанников.

Программа обучения гораздо интенсивнее, чем в общеобразовательной школе. Учебный день длится до вечера, а после уроков кадеты занимаются строевой подготовкой, спортом и бальными танцами.

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