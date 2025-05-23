Роскачество выявило подмену моцареллы в пицце "Маргарита" у популярных производителей

Роскачество проверило состав пиццы "Маргарита" у популярных производителей. Оказалось, что 9 из 20 торговых марок используют вместо настоящей моцареллы сырные продукты с заменителем молочного жира. В списке нарушителей оказались крупные сети, включая "Цезарь", "Токио-Сити", "Империя пиццы", "Иль Патио", "Додо пицца" и "Папа Джонс".

Рестораторы объясняют замену ростом цен на сыр и стремлением не повышать цены в меню. Некоторые компании уже заявили о пересмотре рецептур и проверках поставщиков. Эксперты советуют внимательнее читать состав на упаковке и проверять продукт по маркировке "Честный знак".

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