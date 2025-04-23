Специалисты развенчали миф о необходимости 10 тысяч шагов ежедневно

Считается, что для поддержания здоровья нужно проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Однако специалисты отмечают – эта цифра не универсальна и подходит не каждому. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями или особенностями физического состояния.

По словам экспертов, оптимальная нагрузка зависит от возраста, пола, веса и других факторов. Исторически норма в 10 тысяч шагов появилась из маркетинга японских шагомеров, а не из медицинских рекомендаций. Физическую активность рекомендуется увеличивать постепенно, ориентируясь на индивидуальные ощущения.

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