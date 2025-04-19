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19 апреля, 22:30

Общество

Фестиваль ментального здоровья "Ты – настоящий" проходит в Москве

Фестиваль ментального здоровья "Ты – настоящий" проходит в Москве

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В Москве стартовал фестиваль "Ты – настоящий", посвященный ментальному здоровью. Его задачей является привлечение внимания столичных жителей к важности заботы о своем психическом здоровье.

Кроме того, мероприятие благотворительное и направлено на поддержку ветеранов специальной военной операции. Например, всех желающих приглашают принять участие в сборе средств для обеспечения бионическими протезами и реабилитации ветеранов СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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