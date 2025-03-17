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17 марта, 14:30

Общество

Программу по сохранению когнитивного и психического здоровья запустили в Москве

Программу по сохранению когнитивного и психического здоровья запустили в Москве

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В Москве запустили программу по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. Ее подготовили правительство Москвы и Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В программу войдут два курса, которые можно пройти в центрах московского долголетия. Она рассчитана на 10 занятий продолжительностью от 1,5 до 2 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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