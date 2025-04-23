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23 апреля, 06:15

Общество

Москвичи пожаловались на необычную простуду с тяжелыми симптомами

Москвичи пожаловались на необычную простуду с тяжелыми симптомами

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В столице участились жалобы на вирусную инфекцию с нетипичным течением. У заболевших наблюдаются высокая температура, которая держится неделями, сильный кашель и общее ухудшение состояния.

Специалисты объясняют ситуацию резкой сменой погоды и одновременным распространением зимних и весенних вирусов. Медики напоминают: не стоит заниматься самолечением и принимать антибиотики без назначения, так как они не действуют на вирусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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