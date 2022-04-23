В Москве упростили получение документов в БТИ для сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в службе департамента городского имущества.

Время подготовки поэтажного плана сократилось в два раза: с 10 до 15 дней. Получить документы теперь можно даже в том случае, если обмеры были сделаны больше пяти лет назад. Благодаря этому владельцам не нужно снова вызывать инженера и оплачивать его услуги.

Новые правила касаются квартир и нежилых помещений площадью до 250 квадратных метров. Также для них будет действовать фиксированная цена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.