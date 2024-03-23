Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 19:15

Общество

Гендиректор отелей "Вега" Максимов рассказал о размещении пострадавших при теракте

Гендиректор отелей "Вега" Максимов рассказал о размещении пострадавших при теракте

Аппарат детского омбудсмена РФ запустил линию юрпомощи для пострадавших в теракте

Столичные организации проявили сплоченность на фоне теракта в "Крокусе"

Николай Филатов рассказал о помощи в расселении гостей от Федерации танцев

Сотням людей понадобилась психологическая помощь после теракта в "Крокусе"

Психолог призвала объединиться, заботится друг о друге после ЧП в "Крокусе"

Москва 24 рассказала о "Крокус Сити Холле"

Столичные врачи удалили жабры у четырехлетнего мальчика

В Москве из-за обильных зимних осадков деревья зацветут активнее

Ветреная погода и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве 23 марта

Гендиректор сети отелей "Вега" Валерий Максимов рассказал, что компания приняла решение разместить пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" в гостиницах.

Он уточнил, что речь идет о людях, приехавших без документов, верхней одежды и со своими музыкальными инструментами. Их разместили в отелях Greenwood, "Аквариум" и "Вега".

Отели также предложили места для размещения танцоров, приехавших поучаствовать в турнире, который должен был проходить в здании "Крокуса". А ведущие агрегаторы сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье.

Кроме того, таксисты сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района, где произошло ЧП.

В свою очередь, рестораторы и крупные торговые сети направят часть доходов за выходные в помощь пострадавшим. К акции уже присоединились "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Диски", "Азбука Вкуса", "Мясновъ", "ВкусВилл", "М.Видео", "Эльдорадо", RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co, рестораны Сергея Миронова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
обществопроисшествиявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика