Гендиректор отелей "Вега" Максимов рассказал о размещении пострадавших при теракте

Гендиректор сети отелей "Вега" Валерий Максимов рассказал, что компания приняла решение разместить пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" в гостиницах.

Он уточнил, что речь идет о людях, приехавших без документов, верхней одежды и со своими музыкальными инструментами. Их разместили в отелях Greenwood, "Аквариум" и "Вега".

Отели также предложили места для размещения танцоров, приехавших поучаствовать в турнире, который должен был проходить в здании "Крокуса". А ведущие агрегаторы сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье.

Кроме того, таксисты сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района, где произошло ЧП.

В свою очередь, рестораторы и крупные торговые сети направят часть доходов за выходные в помощь пострадавшим. К акции уже присоединились "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Диски", "Азбука Вкуса", "Мясновъ", "ВкусВилл", "М.Видео", "Эльдорадо", RESTart Vasilchuk Brothers, Pinskiy&Co, рестораны Сергея Миронова.

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