Похолодание до минус 25 градусов ожидается в столице в выходные

На столичный регион надвигаются самые сильные морозы с начала сезона. В выходные температура может опуститься до минус 21–25 градусов, что примерно на 6 градусов ниже климатической нормы.

В связи с резким похолоданием коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Они увеличат температуру теплоносителя в домах, усилят дежурные бригады и количество обходов тепловых сетей для бесперебойной работы системы.

