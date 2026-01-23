Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 23 января

В Москве температура воздуха уже на 6 градусов ниже климатической нормы. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие 5–6 дней столицу ждет резкое изменение погодных условий – сильные морозы, а затем мощные снегопады.

В связи с этим городские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Увеличено количество обходов и осмотров тепловых сетей, усилены дежурные бригады, а операторы контакт-центра готовы оперативно реагировать на обращения жителей.

Во Дворце пионеров на Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве" успешно работает студенческий ресторан "Встреча друзей". Это площадка, где учащиеся колледжей под руководством опытных наставников проходят практику, получая реальный опыт работы в сфере общественного питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.