Россияне находят муляжи телефонов в игровых автоматах. Например, в Красноярске школьница обнаружила в коробке с призом шоколадку. В качестве компенсации семья получила тысячу рублей.

Сейчас историей заинтересовался Роспотребнадзор. В случае если вместо выигрыша в коробке окажется другой предмет, необходимо связаться с собственником автомата и узнать, намеревается ли он вручать приз. Если обязательства не будут выполнены, можно обратиться в суд.

