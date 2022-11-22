07:15Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября
Столичных автомобилистов 22 ноября ожидает сложная ситуация на дорогах. Видимость сократится до 1–3 километров. На проезжей части образуется плотная ледяная корка. Синоптики прогнозируют также налипание снега на провода и ветки деревьев.
Аналогичное предупреждение объявили и для жителей Подмосковья. Ледяной дождь сменится обычным к вечеру, но ситуация от этого не улучшится. К ночи мороз усилится, способствуя появлению гололедицы на дорогах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.