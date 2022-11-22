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Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября

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Столичных автомобилистов 22 ноября ожидает сложная ситуация на дорогах. Видимость сократится до 1–3 километров. На проезжей части образуется плотная ледяная корка. Синоптики прогнозируют также налипание снега на провода и ветки деревьев.

Аналогичное предупреждение объявили и для жителей Подмосковья. Ледяной дождь сменится обычным к вечеру, но ситуация от этого не улучшится. К ночи мороз усилится, способствуя появлению гололедицы на дорогах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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