22 сентября, 22:45

Общество

Россиян начали вызывать на допросы в Казахстан из-за оформленных там банковских карт

Россиян начали вызывать на допросы в Казахстан из-за оформленных там банковских карт

Россиян, оформивших банковские карты в Казахстане через посредников, начали вызывать в полицию в качестве свидетелей. Они выбирали дистанционное получение ИИН, который в Казахстане с февраля 2024 года оформить удаленно официально нельзя.

Банки блокировали счета и карты таких клиентов. Штрафов для россиян не предусмотрено, но сейчас открыть карту в Казахстане без личного визита невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

