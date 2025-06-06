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06 июня, 06:45

Общество

Совы и вороны начали чаще конфликтовать в Подмосковье

Совы и вороны начали чаще конфликтовать в Подмосковье

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В Московской области специалисты все чаще замечают, что совы вступают в конфликты с воронами. Первые обитают на городских и пригородных участках, где могут охотиться на грызунов, однако вороны воспринимают этих хищных птиц как конкурентов, поэтому пытаются прогнать со своей территории.

В Минэкологии Подмосковья отметили, что такие столкновения не приводят к серьезным последствиям. По словам экспертов, совы – это мощные и опытные хищники, которые умеют защищать свои интересы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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