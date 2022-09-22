Военкоматы по всей РФ начали вручать повестки тем, кто попадает под частичную мобилизацию

Военкоматы по всей стране уже начали вручать повестки тем, кто подпадает под частичную мобилизацию. Критерии отбора – возраст, звание, боевой опыт и военная специальность.

Как устроена система военнообязанных в России? Кто и в какой последовательности подлежит мобилизации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.