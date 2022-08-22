В столице ожидается рекордная за 125 лет жара на этой неделе

Рекордная за 125 лет жара ожидается в Москве на этой неделе. В прогнозе – экстремальные значения.

22 августа воздух прогреется до 30 градусов, а к 25 августа может раскалиться до 35 градусов. При этом пока никаких дождей синоптики не обещают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.