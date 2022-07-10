Россиянам рассказали, как не испортить вкус шашлыка

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

При приготовлении мяса на мангале нужно учитывать множество тонкостей, рассказал автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.

По его словам, вкус шашлыка может погубить нагар на решетке или шампурах. Поэтому перед приготовлением нужно соскоблить пригоревший жир с металлических поверхностей, отметил он.

"Нагар, который образуется на решетке или шампурах в результате приготовления мяса, обладает неприятными свойствами. <...> Нагар может оставить следы на продукте, который мы туда положим. Жир и гарь от прошлых приготовлений испортят вкус и внешний вид мяса", – сказал Малоземов в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал чистить решетку или шампур после каждого приготовления еды. В идеале, подчеркнул телеведущий, должен появиться "стальной блеск".

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, почему во время приема пищи на свежем воздухе привычная еда может показаться вкуснее и аппетит будет лучше. По ее словам, на улице организм получает больше кислорода, соответственно все участки головного мозга становятся активнее, в том числе те, которые отвечают за аппетит.

