Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 22 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 27...29, по области – 25...30 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с. Относительная влажность воздуха около 30%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице жарко и сухо, выраженный дефицит кислорода в воздухе.

С понедельника температура воздуха в столице начнет повышаться, рассказал ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В воскресенье, по его данным, в Москве ожидается около 25–27 градусов днем и около 14–16 градусов – ночью.

Метеоролог отметил, что август текущего года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.

