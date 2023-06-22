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22 июня, 19:15

Общество

На Белорусском вокзале почтили память героев Великой Отечественной войны

На Белорусском вокзале почтили память героев Великой Отечественной войны

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Десятки москвичей – ветеранов, кадетов, поисковиков – пришли к Белорусскому вокзалу, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Место встречи выбрано неслучайно, именно отсюда в самые первые дни войны солдаты уезжали на фронт.

Акция "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" проходит ежегодно в память о начале Великой Отечественной войны. Ее традиционно организует Московский городской совет ветеранов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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