Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

"22 июня 1941 года – скорбная дата в истории нашей страны. В этот день в каждый дом, в каждую семью вошла война – священная война за свободу и независимость Родины. Мы склоняем головы перед памятью погибших в битве с фашистами, замученных в концлагерях, умерших от голода и лишений. Восхищаемся героизмом и стойкостью фронтовиков и тружеников тыла", – написал Собянин.



Мэр напомнил, что впереди было почти четыре года тяжелейших сражений и испытаний, а затем была Великая Победа, завоеванная огромной ценой.



Ранее Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 22 июня является днем 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Глава государства склонил голову в память о погибших героях, храбро защищающих Родину во время войны.

В столице прошла акция "Линия памяти", которая посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В память о каждом дне войны на Крымской набережной зажгли 1 418 свечей. По традиции первый огонь зажег участник ВОВ. Акция проводится в Москве уже в девятый раз.

День памяти и скорби отмечают в России 22 июня